Balıkesir'de bir kişiyi telefonla dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Bandırma ilçesinde yaşayan bir kişiye telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını alan 2 zanlı tutuklandı.

İlçede yaşayan M.G. şüphelilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bu kişilere teslim etti.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.G'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerden M.A'yı (26) İzmir'de, A.H'yi (25) Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Bandırma'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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