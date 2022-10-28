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Balıkesir'de bir kişiyi telefonla dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

AA

Balıkesir'de bir kişiyi telefonla dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Bandırma ilçesinde yaşayan bir kişiye telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını alan 2 zanlı tutuklandı.

İlçede yaşayan M.G. şüphelilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bu kişilere teslim etti.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.G'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerden M.A'yı (26) İzmir'de, A.H'yi (25) Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Bandırma'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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