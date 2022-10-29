29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit, Manyas ve Erdek ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Edremit'te, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Ahmet Odabaş, törende yaptığı konuşmada, "Bugün yüce Türk milletinin tüm bireylerinin büyük devlet adamı Atatürk'ün önderliğinde kenetlenerek çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tüm dünyaya ilan ettiği günün 99. yıl dönümüdür." dedi.

Odabaş, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Atatürk ve aziz silah arkadaşlarıyla vatanın savunması, bölünmez bütünlüğü için görevleri başında kaybedilen tüm şehitleri bu anlamlı günde rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Daha sonra Kaymakam Odabaş, 19. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Karagül ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, törene katılanların bayramını kutladı.

Edremit Belediyesi Altınoluk Yıldızlar Halk Oyunları Ekibinin gösterisi, şiirlerin okunması, resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenleri ödüllerinin verilmesiyle devam eden program, askerler ve öğrencilerin resmigeçit töreniyle sona erdi.

- Manyas

Manyas'taki kutlamalar, Kaymakam Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin'in Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabulü ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerde ise ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Çelik, "Cumhuriyetin tek ve gerçek sahibi büyük milletimizdir. Hedef tam bağımsız, demokratik, çağdaş bir Türkiye'dir. Cumhuriyet ise bu yolda en önemli rehberimizdir." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, Halk Eğitimi Merkezi ekibinin halk oyunu gösterisi sunduğu programda, "Cumhuriyet" konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Resmigeçit töreniyle sona eren programa, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Günaydın, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingöl, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Erdek

Erdek'teki Cumhuriyet Bayramı töreni, 18 Eylül Stadı'nda gerçekleştirildi.



Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve beraberindekilerin, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma, Atasoy tarafından yapıldı.



Kutlamalar şiirlerin okunması, okulların rond ve halk oyunu gösterileri, ödül töreninin ardından resmigeçitle tamamlandı.

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