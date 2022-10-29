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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Kargın, Cemal Alpay, Cem Özbay

Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 79 Atabey Çiçek) , Mustafa Saymak (Dk. 64 Emir Şenocak), Kerim Avcı (Dk. 87 Tshibangu) ,Koutroumpis, Dembele, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Dk. 64 Okan Alkan) , Mehmet Özcan (Dk. 87 Levent Ayçiçek)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş (Dk.75 Hurk) Deniz Hümmet, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Kerem Kalafat, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Papa, Emircan Altıntaş (Dk. 68 Benhur Keser)

Gol: Dk. 45 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Dembele (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Kerim Avcı, Dk. 56 Koutroumpis, Dk. 84 Okan Alkan (Beyçimento Bandırmaspor) Dk. 8 Bolasie, Dk. 26 Emirhan Topçu, Dk. 51 Papa, Dk. 81 Alper Potuk (Çaykur Rizespor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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