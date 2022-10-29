Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Emre Kargın, Cemal Alpay, Cem Özbay
Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 79 Atabey Çiçek) , Mustafa Saymak (Dk. 64 Emir Şenocak), Kerim Avcı (Dk. 87 Tshibangu) ,Koutroumpis, Dembele, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Dk. 64 Okan Alkan) , Mehmet Özcan (Dk. 87 Levent Ayçiçek)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş (Dk.75 Hurk) Deniz Hümmet, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Kerem Kalafat, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Papa, Emircan Altıntaş (Dk. 68 Benhur Keser)
Gol: Dk. 45 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Dembele (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Kerim Avcı, Dk. 56 Koutroumpis, Dk. 84 Okan Alkan (Beyçimento Bandırmaspor) Dk. 8 Bolasie, Dk. 26 Emirhan Topçu, Dk. 51 Papa, Dk. 81 Alper Potuk (Çaykur Rizespor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.