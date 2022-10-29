Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Sonuç anlamında üzgünüz ama bu mücadele sürdükçe sonuç da gelecektir." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oyuncularının verdikleri mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oyunun genelinde maçı kazanmayı çok istediklerini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Oyunu kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Sonuç anlamında üzgünüz ama bu mücadele sürdükçe sonuç da gelecektir. Beşinci beraberliğimizi aldık, kazanmak isterdik. Bandırmaspor takımı nerede olursa olsun mücadelesini sürdürecektir. Bir an önce galibiyetle tanışmak istiyoruz."





- Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da zor bir deplasman olacağını bildiklerini söyledi.

Ceza sahası dışından atılan şutlarla tehlikeli olmaya çalıştıklarını belirterek, "İlk yarıda düşündüğümüz oyunu oynadık, golü de bulduk. İkinci yarıda 10 dakika bir baskı gördük, golü yedikten sonra yüzde 100 bir golü kaçırdık. Yapmamamız gereken bir pozisyon hatası yaptık. Kazanmamız gerekiyordu, hakemden de memnun değilim." ifadelerini kullandı.

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