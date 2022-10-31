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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Balıkesir AK Parti İl Başkanlığında konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Balıkesir AK Parti İl Başkanlığında konuştu:

BALIKESİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumartesi günü Togg'un fabrikasının açılışı yapıldı, muhalefet yok. Sabah Bandırma'da köprülü kavşaklarımızı açtık. Bandırma'ya nefes aldırdık, oradaki muhalefet de yok. Niye gelmiyorlar? Gelmezler tabii. Çünkü bunlar vatanın, milletin hayrına olan hiçbir işin yanında olmadıkları için açılışta olmazlar ama başka zamanlar dezenformasyonda, algıda üzerlerine yok." dedi.

Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret ettikten sonra AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına geçti.

Burada partililerle buluşan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in geleceği için önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Geçen cumartesi günü Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Karaismailoğlu, aynı gün Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin faaliyetini başlattıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin güçlü adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, "Büyük yatırımlar sayesinde ülkemiz artık dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek. Bu büyük yatırımlar ayrıca Türkiye yüzyılının aslında bir yapı taşları. Türkiye yüzyılı bu büyük altyapı yatırımları üzerine olacak." diye konuştu.

Son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız günlerde hedefimiz neydi? Muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkmaktı. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak böyle büyük yatırımlarla, mühendislikle, yazılımla, teknolojideki yapılan atılımlarla olur. Bugün 60 yıl sonra Allah'a şükürler olsun Togg otomobiliyle hem kendi yerli milli otomobilimizi yaparak bütün dünyaya bunu inşallah mart ayında servis edeceğiz. Aynı şekilde ülkemizde yerli, milli adımlar büyük bir çoğunlukla atılıyor. Özellikle demir yolları ve demir yolları araçlarında da Türkiye çok önemli mesafeler katetti."

Karaismailoğlu, bakanlığın son 20 yıldaki projelerini örneklerle anlatarak, "Yıllar önce Avrupa'ya giden gurbetçilerimiz oradaki eserlere imrenerek bakarlardı ama çok şükür Türkiye'ye geldiklerinde şimdi tam tersi oldu. Türkiye'deki projelere gururla bakıyorlar. O yüzden alnımız dik, çok büyük işler yaptık. Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Bu yaptığımız büyük ölçekli işlere daha da artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak 183 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, 2053'e kadar 197 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımının da planlamasını yaptıklarını vurguladı.

- Muhalefete eleştiri

Karaismailoğlu, demokraside muhalefetin de iktidarlar kadar önemli olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü

"Çünkü muhalefetler de iktidarın yaptıklarını inceleyip vatanına, milletine hizmet noktasında iktidarları teşvik ederler ama maalesef biz hiçbir zaman böyle bir muhalefet bu ülkede göremedik. Bu bugün değil yani 1960'larda Adnan Menderes'e de benzer şeyler yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir farklı Türkiye var son 20 yıldır. O yüzden bu algı operasyonları artık etki etmiyor. Bir taraftan bunlarla uğraşıyoruz bir taraftan da milletimize hizmette durmaksızın 7/24 çalışıyoruz."

Türkiye'de 20 yılda bir zihniyet devrimi yaşandığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü Togg'un fabrikasının açılışı yapıldı, muhalefet yok. Sabah Bandırma'da köprülü kavşaklarımızı açtık. Bandırma'ya nefes aldırdık, oradaki muhalefet de yok. Niye gelmiyorlar? Gelmezler tabii. Çünkü bunlar vatanın, milletin hayrına olan hiçbir işin yanında olmadıkları için açılışta olmazlar ama başka zamanlar dezenformasyonda, algıda üzerlerine yok. Yalanda üzerlerine yok. Biz de onlarla mücadele edeceğiz. Doğruları milletimize anlatacağız. Sonuçta tek hedefimiz var. Büyük güçlü Türkiye Cumhuriyetinin yapı taşlarını oluşturuyoruz."

Karaismailoğlu, bakanlığın Balıkesir'de devam eden projelerini hızlı şekilde tamamlayıp, vatandaşın hizmetine açacaklarını sözlerine ekledi.

Parti ziyaretinde AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir de yer aldı.

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