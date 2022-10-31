Bakan Karaismailoğlu, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu:

BALIKESİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yıl içinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 653 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız içinde yüzde 60 oran ve 996 milyar liralık miktar ile kara yolları en büyük payı aldı." dedi.

Karaismailoğlu, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, ulaştırma ve altyapı yaptırımlarına dur durak bilmeden devam ettiklerini söyledi.

Bu yatırımlarla Türkiye'yi dünya ticaret yollarının hakimi konumuna yükselttiklerini belirten Karaismailoğlu, söz konusu çalışmaların "Türkiye Yüzyılı"nın da en önemli kilometre taşlarından olacağını vurguladı.

Karaismailoğlu, Bakanlığın hizmete açtığı projeleri anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta hem milletimiz hem de Türkiye'miz için çok anlamlı ve önemli adımların atıldığı, tarihe tanıklık ettiğimiz günler yaşadık. Bizim cumhuriyetten anladığımız azimdir, çalışkanlıktır, milletin bağımsızlığı için hürriyeti için egemenliği için durmadan yola devam etmektir. Bu vatan için canını, kanını feda etmiş başta Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimize, milli mücadelede emeği geçenlere borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Boş sözler geçicidir, kalıcı olan,Türkiye'mize, milletimize faydası olan hizmettir. Ne mutlu bize ki cumhuriyetimizin 99. yılını milletimize ve onun geleceğine adanmış hizmetlerle kutladık. Çok şükür milletimizle bunları paylaşma gururu bizlere nasip oldu."

Bakan Karaismailoğlu, 29 Ekim günü cumhuriyet coşkusuna yerli ve milli elektrikli araç Togg'un da katıldığını belirterek, "Ülkemizin 60 yıllık hayali olan her zaman engellenmeye çalışılan yerli aracımızın seri üretimine başladık. Böylece Türkiye, yeni nesil ulaşım yaklaşımında dünyada takip eden değil, takip edilen bir ülke pozisyonunu güçlendirmiştir. İşte 'Türkiye Yüzyılı' üretimin, verimliliğin, başarının, gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg olmuştur." diye konuştu.

Kara yollarının aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmezi olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yük taşımacılığında, üretim ve tüketim noktaları arasında aktarmasız ulaşım olanağı sağlamaktadır. Hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol üstlenmekte ve adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenmektedirler. Uluslararası pazarlarda rekabet avantajının elde edilmesinde büyük rol oynayarak ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktadır. İşte bunun bilinciyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıl içinde kara yollarına çok büyük yatırımlar yaptık. Son 20 yıl içinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 653 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız içinde yüzde 60 oran ve 996 milyar liralık miktar ile kara yolları en büyük payı aldı."

Karaismailoğlu, 100 yılda yapılacak faaliyetleri 20 yıla sığdırdıklarını anlatarak, "Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi mega kara yolu projelerini hayata geçirdik." dedi.

Konforlu ve emniyetli yollarla ulaşımın kalitesini yükselttiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu kaliteli ve güvenli yollar sayesinde 20 yıl öncesine göre trafik kazalarında yüzde 82 oranında azalma oldu. Her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtarıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Balıkesir'e layık çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz"

Karaismailoğlu, Balıkesir'in Türkiye'nin Marmara ve Ege Denizi'ne açılan yeşil penceresi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sanayi açısından en gelişmiş iki bölgesini birbirine bağlayan konumu ile Güney Marmara'nın önemli merkezleri arasında yer almaktadır. Konumu itibarıyla ticaretin gelişmiş olduğu illere ve büyük limanlara çok yakın. İstanbul ve Avrupa'yı İzmir'e ulaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ve devlet yolu güzergahında yer almakta, yaygın ulaşım ağı ile tarım ve hayvancılığa dayalı sanayisini yeni yatırımlarla büyütmektedir. Ülkemizin adeta cennet köşesi önemli turizm merkezlerine de ev sahipliği yapmakta ve yaz aylarında yoğun bir turizm trafiği yaşamaktadır. Biz de ulaşım ve iletişim altyapısının daha da gelişmesi için Balıkesir'e layık çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, Balıkesir'e yapılan yatırımları da örnekleriyle anlatarak, şimdi Kuzeybatı Çevre Yolu'nun temelini atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İstanbul, Bursa ve Ankara'dan Edremit ve Ayvalık ilçeleri ile Kaz Dağları'na erişim sağlayan Balıkesir'in şehir geçişine alternatif bölünmüş yol bağlantısı oluşturduklarını belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yol ile bölgedeki ulaşım standardını önemli ölçüde artırıyoruz. Hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu erişim imkanı sağlıyoruz. 10 kilometre uzunluğunda, 3 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğimiz yol kapsamında 6 adet de kavşak bulunmakta. Yolun hizmete sunulmasıyla daha önce 13 kilometre katederek geçilen güzergahta 3 kilometre kısalma sağlanacak, seyahat süresi 16 dakikadan 5 dakikaya düşecek. Böylece zamandan 84 milyon, akaryakıttan ise 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 104 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 4 bin 100 ton azaltarak çevre korumasına katkıda bulunacağız, hava kirliliğinin de önüne geçeceğiz."

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve kent protokolü butona basarak projenin temeline ilk harcı döktü.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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