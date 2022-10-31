Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 135 düzensiz göçmen kurtarıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 135 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında, üç lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce TCSG-907, TCSG-8 ve KB-4305 Sahil Güvenlik botlarına alınan 135 düzensiz göçmen, Cunda Adası'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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