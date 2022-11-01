Bandırma'da 250 kınalı keklik doğaya salındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediyenin organizasyonuyla 250 kınalı keklik doğaya salındı.

Edincik Mahallesi'ndeki etkinlikte konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, keklik popülasyonunu artırmak için doğaya keklik saldıklarını ifade etti.

Tarım alanlarında en önemli mücadele şeklinin biyolojik mücadele olduğunu ve kekliklerin bunda önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Bigadiç Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Milli Parklar ve Doğal Yaşamı Koruma ile beraber Edincik Mahallesi Karabayır mevkisinde keklik salımı gerçekleştirdik. Üst tarımsal bir bölgede yaşıyoruz. Balıkesir özellikle Bandırma bölgemiz Türkiye'yi doyuran bölgelerden biri. Tarımımız çok kıymetli, tarımın kıymetli olması için de kekliklerin yedikleri canlılar keneleri, çekirgeleri ve süneleri yiyorlar. Bunlar da tarıma ciddi zarar veren canlılar. Ekolojik popülasyonu artırmak amacıyla Bandırma Belediyesiyle böyle bir organizasyon yapalım dedik."

Daha sonra 250 keklikten 150'si Karabayık mevkisinde, 100'ü de farklı bölgelerde doğaya bırakıldı.

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