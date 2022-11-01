BAÜN Hastanesinde, acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen, Sağlık Bakanlığı onaylı Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, BAÜN Hastanesi Şehit Deniz Göçkün Konferans salonunda başladı.
6 hafta sürecek sertifikalı eğitim programında kursiyerlere, büyük çoğunluğunu Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin oluşturduğu BAÜN Hastanesi personeli tarafından, bakanlık müfredatında yer alan derslere göre eğitim verilecek.
Programa katılan 6 farklı şehirden 19 kursiyer, üç hafta teorik, üç hafta da pratik eğitim alacak. Kurs programı sonrasında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verilecek.