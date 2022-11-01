BAÜN Hastanesinde, acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen, Sağlık Bakanlığı onaylı Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, BAÜN Hastanesi Şehit Deniz Göçkün Konferans salonunda başladı.

6 hafta sürecek sertifikalı eğitim programında kursiyerlere, büyük çoğunluğunu Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin oluşturduğu BAÜN Hastanesi personeli tarafından, bakanlık müfredatında yer alan derslere göre eğitim verilecek.

Programa katılan 6 farklı şehirden 19 kursiyer, üç hafta teorik, üç hafta da pratik eğitim alacak. Kurs programı sonrasında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verilecek.

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