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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne iki yeni ödül

AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne iki yeni ödül

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karıca Ödül Töreni’nde Yerel Kalkınma Kategorisinde “İda Madra Jeoparkı” projesiyle Yönetişim ve Katılımcılık Kategorisinde ise “Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi" ile 2 ödüle birden layık görüldü.

Ödülleri, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın’ın elinden alan Başkan Yücel Yılmaz, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz “İda Madra Jeoparkı projesi Balıkesir’e çok değer katacak. UNESCO tarafından onaylanan uluslararası bir park alanı ilan edilecek. Balıkesir tarihten bu yana kaplıcaları, yeryüzü şekilleri ve her türlü özellikleriyle batıda dünyanın tanıması gereken en güzel yerlerden bir tanesi. Biz, burayı jeopark alanı ilan ederek Balıkesir ile birlikte içine aldığı diğer il ve ilçe belediyeleri ile Balıkesir’imizin 20 ilçe belediyesi ile siyaset üstü bir yaklaşımla birlikte hareket ediyoruz. Dünyada böyle yerleri görmek için gezen 5 milyona yakın turist var. Biz de bu kitleyi bölgemize çekeceğiz. UNESCO marka değerini alıp, yolumuza öyle devam etmek istiyoruz. Diğer ödülümüzü de NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’miz ile aldık. Burada proje ekiplerimiz şehirdeki her şeyin katılımcı belediyecilik esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlıyor. Projelerimizde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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