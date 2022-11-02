Balıkesir’de "Beni Oku Balıkesir" uygulaması başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, otobüslerde ve duraklarda “Beni Oku Balıkesir” uygulaması başlattı.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan uygulama, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan duraklar, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, minibüsler ve taksi dolmuşların tamamında kullanılabiliyor. Belediye, ilçeler arası otobüsler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Cep telefonu kamerasından karekod okutularak açılan “Beni Oku Balıkesir” uygulamasından https://benioku.balikesir.bel.tr/ programa giriş yapılıp, açılan ekran panelinden sisteme (Kayıt Ol-Üye Girişi-Kayıt Olmadan Devam Et) giriş sağlanıyor ve kategori listeleri açılıyor.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli olarak içeriği güncellenen ve zenginleştirilen uygulamada kategorilerdeki içeriklerde metinler ve sorular bulunuyor. Üye girişiyle sisteme giriş yapanlar, metinleri okuduktan sonra soruları cevaplıyor. Soruları doğru cevaplayanlara ise Büyükşehir Belediyesi tarafından sürpriz hediyeler veriliyor.



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