Bandırma'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde atık plastik maddelerin eritilerek geri dönüşüme kazandırıldığı tesiste çıkan yangın söndürüldü.



Bandırma-Bursa kara yolunun 8. kilometresindeki tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangına ilk müdahaleyi yapan tesis çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yaklaşık iki saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.



Depolanmış vaziyette bulunan ve granür yapımına hazırlanan ham maddeler yanarak kullanılamaz hale geldi.



Tesisin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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