Bandırma Belediyesinin "Destek Eğitim Kurs Merkezi" açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye tarafından kurulan Destek Eğitim Kurs Merkezinin resmi açılışı yapıldı.



Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5 katlı kendi binasındaki merkezin kendi özel yönetimi, 17 branş öğretmeni, 8 özel dersliği ve günün tüm teknolojisini barındıran donanımlı yapısıyla, tamamen ücretsiz eğitim ve öğretim verdiğini söyledi.



Merkezden şu anda 352 öğrencisinin faydalandığını belirten Tosun, "İlköğretim çağındaki öğrencilere matematik, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi dersleri, lise öğrencileri için Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, tarih, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya dersleri eğitimi veriliyor. Ayrıca 12. sınıf ve mezun öğrencilere de üniversiteye hazırlık kursları veriliyor. Okullarımızın ihtiyaçlarını, öğretmen ve öğrencilerimizin taleplerini karşılayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyor, geleceği şekillendirecek robotik ve robotik kodlama gibi eğitimlerin yaygınlaşması için uğraşıyor, farkındalık yaratacak projelere destek veriyoruz." diye konuştu.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve eğitimci Bandırma Belediye Meclisi Üyesi Fatma Salı Karabacakoğlu da katılımcılara hitap etti.



Açılışa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdan, CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, İYİ Parti Bandırma İlçe Başkanı Necmi Sert, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Saadettin Çay, Belediye Meclisi üyeleri, meslek odalarının başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

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