Balıkesir'de engelliler zeytin çekirdeklerinden dekoratif eşya üretiyor

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BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dernek üyesi engelliler, zeytin çekirdeklerini kullanarak takı ve ev dekorasyonu ürünleri yaparak hem sosyalleşiyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

İlçede 2005 yılında kurulan Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneğinin (BOED) Altınova Mahallesi'ndeki iş atölyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kuruldu.

Dernek 17 yıldır sürdürdüğü kurslarda ortopedik, zihinsel ve işitme engellileri aynı çatı altında buluşturarak sosyalleşmelerine katkı sağlıyor.

Kurs kapsamında 45 engelli ahşap yakma yöntemiyle tepsi, tablo, pano ve mumlukların yanı sıra zeytin çekirdeklerinden takı, vazo, kalemlik, çeşitli ebatta kutular, ayna, tabak, süs eşyası ve anahtarlıklar yapıyor.

- 17. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde stant açacaklar

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde el sanatları eğitmeni olan dernek başkanı Güler Çapraz Özlemiş, AA muhabirine, yaş sınırı bulunmayan atölyelerinde ahşap boyama, takı tasarım, cam boyama, atık maddelerden geri dönüşüm eserleri gibi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Meslektaşı Songül Can ile Ayvalık'ın simgesi zeytinin çekirdeklerinden ürünler yapmaya karar verdiklerini belirten Özlemiş, "Zeytin çekirdekleri ile bu çekirdeklerin ufalanmış hali olan pirinayı sanatla buluşturduk ve ortaya çok güzel sonuçlar çıktı." dedi.

Çekirdeklerin ortasından delik açıp boncuk haline getirerek tespih, takı, kolye, bilezik, anahtarlık gibi ürünler, yapıştırarak da tablo ve çerçeve yaptıklarını anlatan Özlemiş, "Kursiyerlerimiz haftanın 5 günü atölyelerimize servis araçlarıyla gelip gidiyor. Eserlerimizi önümüzdeki günlerde Ayvalık'ta yapılacak 17. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde kuracağımız stantlarımızda bir kez daha halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Güler Çapraz Özlemiş, satışlardan elde ettikleri gelirin bir bölümüyle engellilerin harçlıklarını çıkardığını, kalanıyla yeni çalışmalar için malzeme aldıklarını ifade etti.

- "Bu atölyede engelli arkadaşlarımla hayat buldum"

Dernek üyelerinden zihinsel engelli Devrim Kanlı ise 2006'dan bu yana kurslara katıldığını, zeytin çekirdeklerinden tepsi, tespih gibi eşyalar yaptığını belirtti.

Zihinsel engelli İrem Yuvakel, geçen yıldan beri kurslara geldiğini anlatarak, "Hediyelik eşyalar yapmayı çok seviyorum. Yaptığım bu işten çok zevk alıyorum." ifadesini kullandı.

Atölyeye tekerlekli sandalyesiyle gelen iki çocuk annesi ortopedik engelli 55 yaşındaki Hatice Er de her sabah evinden büyük bir yaşama sevinciyle çıktığını vurguladı.

Dört duvar arasından uzaklaşıp insanların arasına karışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Er, "11 seneden beri bu atölyede engelli arkadaşlarımla hayat buldum. Oysa eskiden evimin kapısı önüne çıktığımda, birileri beni görecek korkusuyla hemen evin içine kaçıyordum, hiç kimseyle konuşamıyordum. Şimdi ise o ruh halimden eser kalmadı. Burada olmaktan çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

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