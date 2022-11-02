Burhaniye Yat Limanı'na kıyı tesisi işletme izin belgesi verildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından işletilen yat limanı ve balıkçı barınağı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi verildi.

Burhaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhaniye Yat Limanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi için başvuru yapıldı.

İncelemeler sonucunda, gerekli standartları karşıladığı belirlenen yat limanı için kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, marina ve balıkçı barınağının Burhaniye'ye deniz turizmi bakımından çok değer kattığını belirtti.

Deveciler, "Yat limanımızın kapasitesini yüzde 100'ün üzerinde artırımının yanı sıra bakanlık standartlarına da uygun hale getirmeyi başardık. Burhaniye Yat Limanı'nın nitelik kazanmasını ve denizden gelen misafirlerimizi en iyi hizmeti sunmamıza olanak sağladı." ifadesini kullandı.

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