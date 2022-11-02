Balıkesir’de Mahalle Ligi’ne başvurular başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de 8 yıldır devam eden “Mahalle Ligi Turnuvaları” için başvuru süreci başladı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen Mahalle Ligi’nin bu sezon 20 ilçeden 40 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Geçen senelerde sadece futbol branşında organize edilen bu yıl ise futbolun yanında basketbol (3x3) ve voleybol (mini-midi) branşlarının dahil edildiği Mahalle Ligi Turnuvaları’yla 20 ilçenin 1133 mahallesinde yaşayan çocuklara ulaşılacak.



Spor yapmak isteyen çocuklar; 20 ilçe belediyesi, ilçe tertip komiteleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri ve okullardan 15 Kasım'a kadar başvurularını yapabilecek.

Mahalle Ligi Turnuvaları ile çocukların kendi ilgi alanlarında ve istekleri doğrultusunda sporla ilgilenip sağlıklı bir adım atacaklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Takım ruhuyla paylaşmayı ve etkili iletişim kurmayı öğrenecekler, kötü alışkanlıklardan uzak duracaklar. Aynı zamanda ilçeler arası müsabakalarla, belki de daha önce görmedikleri yerleri görecek ve farklı kültüre sahip arkadaşlıklar edinecekler." ifadesini kullandı.

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