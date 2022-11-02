Ekim ayında Bandırma Balık Hali'ne 190 bin 418 çift palamut getirildi

BALIKESİR (AA) - Denizlerde av sezonunu başlamasının ardından ekim ayında Bandırma Balık Hali'ne getirilen palamut miktarı, 190 bin 418 çifte ulaştı.

Bandırma Su Ürünleri Hali İdari Amiri Özcan Ateş, AA muhabirine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne, ekim ayında bin 899 lüfer, 2 bin 191 kasa hamsi, bin 432 kasa sardalya ve bin 79 kasa bako balığı geldiğini söyledi.

Ateş, geçen yıl ekim ayında 2 bin 172 çift gelen palamutun bu yılın aynı döneminde 190 bin 418 çift gelerek rekor kırdığını vurguladı.

Kıyı balıkçılarından Mehmet Ezme de bu sezonun bolluk ve bereketle geçtiğini dile getirdi.

Ezme, küçük ve büyük bütün balıkçıların sezonda iyi para kazandığını ifade ederek, "Bu seneki balıkçılığı tarih yazmaz, o kadar balıkçılık oldu. Eylül-ekim aylarında en fazla palamut çıktı. Akabinde hamsi çıktı. Diğer balıklarda da bir bereket var. Çinekop bolluğu var, kolyozumuz var." dedi.

Kıyı balıkçılarından Mehmet Erenler de balıkların bu yıl çok lezzetli olduğunu belirterek, ete göre de fiyatının uygun olduğunu bildirdi.

Balıkçı esnafından Semih Gargı ise ekim ayında palamudun çok yoğun geldiğini söyledi.

Vatandaşların bol bol palamut tükettiğini ifade eden Gargı, "İnşallah sezon böyle devam edecek, Türkiye'deki en ucuz et, Edirne'den Kars'a en doğal en ucuz et. Balık sevenleri tezgahlara bekliyoruz. Palamut kasım ayında çok yağlanır. Mangalı da çok iyi olur. Lakerdası, tuzlaması, dolaplara atılmasının tam zamanı." diye konuştu.

Gargı, balıkların 30 ila 50 lira arasında bir fiyatla satıldığını sözlerine ekledi.

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