Balıkesir'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 8 bin 260 yeşil reçeteli ilaç, bir miktar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 33 bin lira ele geçirdi.

Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.









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