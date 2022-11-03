Ayvalık 17. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı

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BALIKESİR (AA) - 17. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, Ayvalık Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirilen Zeytin Galerisi ile Zeytin Pazarı'nın açılışı ve hasat yürüyüşü ile başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Duyusal Analiz Laboratuvarı (ATOLAB) ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen festival kapsamında, Zeytin Galerisi'nin açılışı yapıldı.



Galerinin açılışı kurdelesini, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ATOLAB Başkanı Cafer Çaylan, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca birlikte kesti.

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, ilçenin en önemli ekonomik değerlerinden zeytin ve zeytinyağı üretiminin tarihten bugüne yansımalarını sağlayan galeriyi yenileyerek yeniden ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Galeride, Ayvalık’ta yüzyıllardır yapılan zeytin tarımında kullanılan pek çok materyalin bulunduğunu belirten Ergin, şunları anlattı:



"Dünyaca ünlü Ayvalık zeytinyağının geçmişe yolculuğunda yüzlerce yıl önce kullanılan eski fabrikalara ait zeytin sıkım üniteleri, zeytin toplama gereçleri, zeytinyağı güğümleri, kısaca zeytin ve zeytinyağının geçmişiyle ilgili neredeyse tüm alet ve edevatları burada sergiliyoruz. Yediden yetmişi herkesi, Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi'ni ziyaret ederek bu tarihe tanıklık etmesini bekliyorum."

Galerinin açılışına katılanlar ile zeytin sektörünün temsilcileri, zeytin üreticisi kadınlar, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, daire amirleri ve vatandaşlar, Kırlangıç Yaşam Merkezi’ne kadar olan 500 metrelik yolda hasat yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediyesinin bando takımının öncülüğünde yapılan yürüyüşün ardından Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde zeytin üreticisi firmalarca kurulan stantlardan oluşan Zeytin Pazarı açıldı.

Stantları gezen katılımcılar, zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptı.

17. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, 6 Kasım'da sona erecek.



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