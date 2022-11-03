Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: "Galibiyet serisine geçmek istiyoruz"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Beraberlik serisini bitirip galibiyet serisine geçmek istiyoruz." dedi.

Gürsel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalardaki puan kayıplarına değinerek, futbolda her takımın böyle dönemlere girebildiğini söyledi.

Lige iyi başladıklarını ancak son 7 maçta 5 beraberlik aldıklarını belirten Gürsel, şöyle devam etti:

"Tabii ki biz de kazanmak istiyoruz, onun için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bandırmaspor iç saha olsun dış saha olsun her maça kazanmak için çıkıyor. Bu süreçte oynadığımız maçlarda, Yeni Malatyaspor karşısındaki oyun bizi üzdü. İstemediğimiz bir görüntü vardı. Onun dışındaki maçlarda kazanabilirdik. Beraberlik sayımız fazla oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte bu beraberlikleri galibiyete dönüştürüp çıkışa geçmek istiyoruz. Artık beraberlik serisini bitirip galibiyet serisine geçmek istiyoruz. Onun için gereken çalışmalarımızı da bu hafta yaptık."

Gürsel, 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Altay ile yapacakları maçın, galibiyetler için başlangıç olmasını diledi.

Oyuncularının durumuna ilişkin bilgi de veren Gürsel, "Kaptan Kerim Avcı sarı kart cezalısı, Altay karşısında forma giyemeyecek. Onun dışında Caner Hüseyin Bağ, alt adalesindeki sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak." diye konuştu.

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