Balıkesir'de park halindeki araca çarparak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir yolunda seyreden U.A'nın kullandığı 10 EC 142 plakalı otomobil, bir mağazanın önünde park halindeki araca çarptıktan sonra tarlaya devrildi.



Kazada yaralanan sürücü U.A, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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