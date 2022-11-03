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Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan toplantıya katılmak üzere Erdek ilçesinden yola çıkan ekip kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan toplantıya katılmak üzere Erdek ilçesinden hareket eden Erdek AK Parti İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, Seçim İşleri Başkanı Nevin Akıncı ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gül Uslu ile sürücü Cavit Özdemir'in içerisinde bulunduğu otomobil Bandırma ilçesi Mamun bahçeleri mevkiinde kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılar burada tedavi altına alındı.

Yaralıları hastanede ziyaret eden AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, kazanın ise sürücünün aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için frene basmasının ardından arkadan gelen tırın çarpması nedeniyle gerçekleştiğini öğrendiklerini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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