17. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali'nde ilk hasat yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri AŞ, Ayvalık Ziraat Odası ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında düzenlenen 17. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali'nin ilk hasat ve ardından ilk sıkım etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal’a ait çiftlikte halk oyunları ve müzik eşliğindeki hasat etkinliğine katılan konuklara, ilk sıkım zeytinyağından yapılan keşkek, pilav ve ayranın yanı sıra irmik helvası ikramında bulunuldu.

Kaymakam Hasan Yaman, programda yaptığı konuşmada, ilçede düzenlenen zeytin hasat festivalinin her yıl içerik olarak daha da zenginleşerek yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Zeytin; kutsal bir ağaç. Bilge bir ağaç. Ölümsüzlüğü temsil ediyor. Herhalde dünya üzerindeki coğrafyada da en çok Ayvalık’a yakışıyor.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Ayvalık Belediyesi ve ilçedeki odalarla zeytin ve zeytinyağı için güç birliği yaptıklarını ve böylesi önemli bir festivali organize ettiklerini anlatarak, "Amacımız dünyanın en kalitelisi olarak nitelendirilen zeytinyağımızı dünyaya ve Türkiye’ye tanıtabilmektir. Yaptığımız çalışmalara baktığımızda biz bu konuda son derece başarılı olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sonbaharla başlayan hasat sezonu sonunda zeytinyağının meşakkatli bir serüvenin ardından sofralara geldiğini ifade ederek, "Damak çatlatan lezzetiyle, Ayvalık markasıyla, coğrafi işaretiyle, keyifli huzur dolu bir maceradır Ayvalık’ta zeytinin adı. Bol verimli, bereketli bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ve Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da programda katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından çiftliğin zeytinlik alanına geçen protokol üyeleri, festival kapsamında yılın ilk zeytin hasadını yaptı.

Toplanan ve sırıklarla, yeni nesil makinelerle silkilip serili tentelerin üzerine düşürülen zeytin tanelerinin, sıkım işleminden geçerek tadımlarının yapılmasıyla etkinlik sona erdi.

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