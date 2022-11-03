Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ve Dursunbey ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.



Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede uyuşturucu bulundurduğu ve ticaretini yaptığı öne sürülen şüphelilere ait araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 1 kilo 300 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 800 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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