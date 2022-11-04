Susurluk'ta öğrencilere 1001 çeşit kitap dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan kampanya kapsamında öğrencilere her biri ayrı eserler olan 1001 kitap verildi.

Susurluk Kaymakamı Muammer Köken öncülüğünde başlatılan kampanyada kitaplar, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edildi.

Kitaplar, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere dağıtıldı.

Köken, törende yaptığı konuşmada, gençlerin ve öğrencilerin daima yanında olduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.