Susurluk'ta öğrencilere 1001 çeşit kitap dağıtıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan kampanya kapsamında öğrencilere her biri ayrı eserler olan 1001 kitap verildi.
Susurluk Kaymakamı Muammer Köken öncülüğünde başlatılan kampanyada kitaplar, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edildi.
Kitaplar, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere dağıtıldı.
Köken, törende yaptığı konuşmada, gençlerin ve öğrencilerin daima yanında olduklarını dile getirdi.