"İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi Balıkesirlilere tanıtıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesinin tanıtım tırında vatandaşlara bilgi verildi.

Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi'nde Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan'ın da ziyaret ettiği tıra gelenler, sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde konutlardaki odaları, kullanılan malzemeleri, balkonları görme imkanı buldu.

Görevliler tarafından ziyaretçilere projeler hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde TOKİ tarafından hayata geçirilen konut projelerinin devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Sosyal konut projelerinin modern mimari tekniklere göre vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildiğini belirten Şıldak, "Özellikle binaların sağlam, depreme dayanıklı oluşu ve iyi bir çevre düzenlemesi ile konut üretimi anlamında çok önemli. Balıkesir'de de 3 bin 700'ün üzerinde konut inşa edilmiş olacak. Konutların kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyorum. Ülkemize, ilimize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Küçükkaptan ise hem merkezde hem de ihtiyacı olan tüm ilçelerde bu konutların inşasına en kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Konutların 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını dile getiren Küçükkaptan, "Muhteşem bir proje. Halkımız çok ilgileniyor. Ev alacaklar için çok heyecanlı bir durum." diye konuştu.

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