Ayvalık'ta öğrenciler okul bahçesinde meyve üretip harçlıklarını çıkaracak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iş insanı Ümit Boyner'in öncülük ettiği “Başka Bi Okul Mümkün Projesi" kapsamında Küçükköy Mahallesi’ndeki Necmi Komili İlkokulunda uygulamalı tarım eğitimi hayata geçirildi.



Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in desteğiyle başlayan çalışmalarla okulun bahçesinde geniş bir alanda öğrencilerin toprakla ilgilenip tarımsal ürünler üretebilmesi ve bunların satışından harçlıklarını çıkarması sağlanacak.



Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, okul bahçesinin 9 dönümlük alanında oluşturulan bahçenin açılış töreninde, çalışmalar sürerken alanı gezdiğini ve yapılan işin kendisini son derece etkilediğini söyledi.



Projeyle öğrencilerin doğa ile baş başa eğitim ve öğretim görebilmelerine katkı sağlanacağını belirten Yaman, "İnşallah bu örnek olur ve bu tür projelerin sayısı artar." dedi.



Ümit Boyner ise Ayvalık’ın, genç yaşta kaybettiği babası Acar Alpay’ın memleketi olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Tabii Ayvalık benim de memleketim. Köklerine çok bağlı olan babam, bir Ayvalık ve Kuzey Ege aşığıydı. Biz de hep kökümüzü burada bildik. Çocukları ve torunları olarak adı burada anılsın, yaşasın diye arzu ettik. Aileler çocuklarına kök verir, okul da kanatları takar. Ailemizde öğrendiğimiz değerler, okulda öğrendiğimiz bilgilerle pekişir. Kökümüzden ne kadar uzaklaşırsak o kadar yalnızlaşırız, yabancılaşırız. Bugün gittikçe betonun boğduğu şehirlerde yaşıyoruz. Oysa hepimizin özü doğa. Biz ağaç, doğa, canlı sevgisiyle büyüdük. Kökümüz hep doğa sevgisi oldu. Çocuklarımız için de temiz Ege havasında fidan dikmeyi, o fidanı büyütmeyi, yeşillenmesini, çiçek vermesini, meyve vermesini doğayı yaşayarak kanatlanmalarını, bitkileri, ağaçları, kuşları, böcekleri severek, unutmadan büyüyebilmelerini, doğanın var olmamız ve insanlık olarak devam etmemiz için en büyük güç olduğunun farkındalığında, köklerinden kopmadan hayata başlamalarını hayal ettik. O nedenle babamın anısına öğrencilerimiz için bir bahçe yapmak bize çok anlamlı geldi."



İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da iki yıldan bu yana üzerinde çalıştıkları projede bir binanın değil, değişim ve dönüşümün açılışı olduğunu vurguladı.



Bahadır, “Özellikle dünyanın değişen iklimi üzerinde, bizlerin öncesinden geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu değişim ve dönüşüme hazırlamak adına burasının bir okul olduğunun bilinciyle, öğrencilerimizin bu değişime ve dönüşüme hazırlanması amacıyla verdiğimiz eğitimlerin önemli bir laboratuvarı olan bu alanda, eğitimin çok önemli bir parçası olan yaşayarak ve uygulayarak öğrenmeyi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.



Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile Ümit Boyner ve eşi iş insanı Cem Boyner'in kurdeleyi keserek açılışı yapmalarının ardındand bahçe gezildi.



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