Uluslararası Vuslat Platformu'nun "Ufuktaki Yeni Türkiye" programı Balıkesir'de başladı

BALIKESİR (AA) - Uluslararası Vuslat Platformu'nca düzenlenen "Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları" başlıklı konferanslar dizisi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde başladı.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ilçedeki otelde organize edilen programda ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilin birçok konuda gelişim gösterdiğini söyledi.

Vali Şıldak, "Ne kadar önemli ve köklü bir geçmişiniz varsa gücünüzü ancak oradan alırsınız yani bilim, ilim, irfan, düşünce, fikir her zaman en esas ve en temel olandır. Söz ile bir yere kadar götürürsünüz. Fikir olmadan üretim olmaz. Muhakkak ki fikir her şeyin temelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Türkiye'de az zamanda birçok işin başarıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin daha da güçleneceğini belirten Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"100 yıl önce yok edilmek, tarihten silinmek istenen bir milletin, devletin, coğrafyanın, vatanın tekrar küllerinden yükseldiği ve bütün insanlık için umut olduğu bir noktaya geldik. Bu, kolay olmadı. Bu, büyük bir süreç. Sevr ile yok edilmek istenen bir millet, bir devlet, bugün elhamdülillah Türk Devletleri Teşkilatını kurarak, onlara öncülük ederek, İslam dünyasının bu konudaki liderliğini doğal olarak üstlenerek ve bütün buradaki halkların gözlerini, kulaklarını buraya yönelttiği bir aşamaya geldi. Bu, nasıl cereyan etti? Cumhuriyet'in ilanıyla ortaya konulan ve istikbali tam bağımsız Türkiye olarak ifade edilen o perspektifin ete kemiğe bürünerek Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la büyük bir öz güven inşasıyla gerçekleştiğine şahit olmanın haklı bahtiyarlığı içindeyiz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, herkesin bugünden geleceğe hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

Proaktifliğin önemine işaret eden Yılmaz, "Sürdürülebilir bir dünya için hepimizin sorumluluğu çok büyük. Sürdürülebilirliğin iletişimini iyi korumanın yollarını araştırmalıyız. İşbirliği ve dayanışma ekosistemi oluşturmalıyız." dedi.

Uluslararası Vuslat Platformu ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de 1000 yıllık tarihin ve milletin önünü açacak, ihtiyaçlarına cevap verecek bir medeniyetin mensupları olduklarını anlatarak, "Onun için yeniden biz tarih sahnesinde yerimizi aldığımız zaman bu coğrafyalar bizimle beraber olacak. Bundan da hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Açılış töreni, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'ın "Türkiye'nin Deniz Altı Zenginliklerinin Keşfi ve Stratejik İleri Teknolojilerin Geliştirilmesi" başlıklı sunumuyla devam etti.

Programa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Armelsan Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar ile davetliler katıldı.

Konferanslar dizisi, 6 Kasım Pazar günü kapanış töreniyle sona erecek.

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