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RTÜK Başkanı Şahin, "Ufuktaki Yeni Türkiye" programında konuştu:

AA

RTÜK Başkanı Şahin, "Ufuktaki Yeni Türkiye" programında konuştu:

BALIKESİR (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Yüce Meclisimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel devrim niteliğinde bir kanun çıkardı. Dezenformasyon ve yalan haber kanunu gerçekten devrim niteliğinde." dedi.

Uluslararası Vuslat Platformunca Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otelde Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları" başlıklı konferanslar dizisi sürüyor.

Şahin, "İletişim Alanında Dijital Teknoloji Kullanımının Ortaya Çıkardığı İmkanlar ve Riskler Bağlamında Dezenformasyonla Mücadele Yasası ve Önemi" başlıklı konuşmasında, RTÜK'ün sorumluluğundaki konularda çağın çok ilerisinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bu sayede 20-30 yıl hiçbir müdahalede bulunmadan dijitalleşmeyi ve dijital yayınların kontrolü, denetimi ve düzenlemesini yapabilecek durumda oldukları belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, medya okuryazarlığı eğitimiyle farkındalığa sahiptir. Bu çocuklar, akıl bilgi süzgecini aktif tutarlar. Dijital medyadaki şiddet unsurlarını, nefret söylemlerini kolayca fark edebilirler. Kendi dijital medya iletişimlerini iletme ve paylaşma yeteneğini güçlendirirler. Dijital medya mesajlarına yönelik eleştirel bir bakış açısı kazanırlar. Çok önemli. Bütün mesajları kabul etmemesi gerektiğini öğreniyor. Dijital medya okuryazarlığı siber zorbalığa karşı ki çok önemli etkin koruma sağlamaktadır. Aynı zamanda da dijital medya okuryazarlığı doğru bilgiye ulaşma, analiz etme, değerlendirme ve iletişime geçmeye kabiliyeti elde ederler."

Şahin, gençlerin haber alma aracı olarak sosyal medyayı gördüğünü vurguladı.

Gençlerin bu mecralarda yalan haberlerin de olduğunu bildiklerini anlatan Şahin, "Dünyada yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında yalan haberin internet medyasında sosyal medyada dolaşım hızı, normal habere göre 6 kat daha fazla. Ben 60 kat daha fazla olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi

Sosyal medyaya çok dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Yüce Meclisimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel devrim niteliğinde bir kanun çıkardı. Dezenformasyon ve yalan haber kanunu gerçekten devrim niteliğinde. Ben burada tarafım, belki daha katı kuralların olması gerekiyordu ama nihayetinde bu da yeter. Kesinlikle ve kesinlikle dünyada bizi bir adım daha öne geçiren, dezenformasyon konusunda, yalan haber konusunda, nefret söylemi konusunda bir adım öne geçiren bir kanun yapıldı. Naçizane tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü biz de aynı şeyi yaşıyorduk. Kurumsal olarak, kişisel olarak aynı şeyi yaşıyorduk."

Şahin, sosyal medyada yalan habere, nefrete başvurmadan, nefret söylemlerini yaygınlaştırmadan, birine küfretmeden, birine hakaret etmeden fikirlerini özgürce söylemek isteyenlerin, dezenformasyon ve yalan haber kanunuyla hiçbir işinin olmayacağına dikkati çekti.

Yasanın devreye gireceği noktaya değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yalan haberi artırarak kendinizce bir şey yapmak istiyorsanız o zaman dezenformasyon ve yalan haber kanunu sizin ensenizde. Şimdi bunu eleştiriyorlar. Efendim, 'Haber yaptı diye özgürlükler kısıtlanabilir mi?' Zaten Basın Kanunu'nda yalan haberin bir karşılığı var. 'Bu internet medyası üzerinde yapılırsa ne olur?' diye karşılığı oldu. Bu kadar basit. Normalde bir şahsa yüzüne karşı söyleyemediğiniz şeyleri nasıl internet ortamında veya basın ortamında söyleyebilirsiniz ki?"

RTÜK Başkanı Şahin'e konuşmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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