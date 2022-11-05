Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

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BALIKESİR (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Balıkesir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kentteki programları kapsamında Balıkesir Ticaret Odasınca düzenlenen iş dünyasıyla istişare toplantısına katılan Muş, daha sonra Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya geçen Muş, işçilerle yemek yiyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muş, daha sonra Balıkesir Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası ile ambarlarını inceledi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (BESOB) ziyaret eden Muş, ardından Abdülhamit Han Gelişim Merkezi'nde milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle teşkilat toplantısı gerçekleştirdi.

Öte yandan programlarında Bakan Muş'a eşlik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Yazıcı, daha sonra esnafı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Programlara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer katıldı.

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