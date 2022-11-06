Balıkesir'de, Uluslararası Vuslat Platformunun "Ufuktaki Yeni Türkiye" programı sona erdi

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BALIKESİR (AA) - Uluslararası Vuslat Platformunca Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen "Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları" başlıklı konferanslar dizisi tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde programın üçüncü gününde başlayan kapanış oturumu, Hafız Ramazan Demirkan'ın Kur'an tilavetiyle başladı.

Programda, Mimar Merve Çakır'ın okuduğu sonuç bildirgesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları konferanslarında, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamı dönüştüren dijitalleşme başta olmak üzere dünyadaki yeni ekonomi politik eksenleri belirlemek, Türkiye'nin bekasını muhafaza etmek, tarihsel sorumluluğunu yerine getirmek, muhtemel iç çatışma, savaş ve ulusal tehditlerin üstesinden gelebilmek konusunda muvafık olmak için gereksinim duyulan ileri teknolojiler ile savunma sanayinin gelişimi irdelenmiştir."

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Uluslararası Vuslat Platformu ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin kapanış konuşmasını yaptığı program, hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından sona erdi.

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