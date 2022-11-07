Ayvalık Küçükköy'deki "yeşil destinasyon" projesi SENTRUM tamamlandı

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BALIKESİR (AA) - Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde "yeşil destinasyon modeli" oluşturma amacıyla ilk kez Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayata geçirilen Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi tamamlandı.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla "yeşil destinasyon modeli"nin ilk örneği olan projenin sonuçları, Küçükköy'deki Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplam 4 aşamadan oluşan ve 18 ayda tamamlanan SENTRUM projesi kapsamında Küçükköy'ün "yeşil destinasyon" dönüşümüne 10 milyon lira yatırım yapıldı.

Proje kapsamında ilk olarak bölgenin turizm kaynak değerleri belirlendi. Yeşil satın alma, sürdürülebilir ulaşım, üretim ve tüketim konularında yol haritaları hazırlandı. Doğa ve enerji temalı alternatif bisiklet ve yürüyüş rotaları oluşturuldu.

Turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik enerji etüt çalışmaları sonrasında işletmelere enerji verimli aydınlatma ve beyaz eşya desteği verildi, Necmi Komili İlk ve Orta Okulu ile Küçükköy Kültür Merkezi'nde enerji verimliliği ve güneş enerjisi santrali uygulamaları yapıldı. Böylece, Necmi Komili İlk ve Orta Okulu "net sıfır enerjili bina" olarak Türkiye'de ilklerin arasında yer aldı.

İklim değişikliğine karşı mücadelede ölçülebilir faydaların görüldüğü projeyle bölgede yıllık 15 bin kilogram kömür kullanımının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlanırken, yıllık 90 bin kilogram karbon emisyonu da engellenmiş oldu.

Turizm sektörünün yenilenebilir enerji kaynaklarından ve diğer sürdürülebilir uygulamalardan tek destinasyonda nasıl yararlanabileceğini ortaya koyan proje kapsamında 120 kilovat kurulu güce sahip şarj istasyonunun kurulumuyla Küçükköy, yüksek hızlı elektrikli araç şarj altyapısına da kavuştu.

Küçükköy'de edinilen deneyimle SENTRUM projesinin farklı destinasyonlarda da uygulanması için çalışmalar devam ediyor.

- "Turizm ve enerji alanlarında bir rol model"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"na da hizmet eden projenin, Sabancı Topluluğu'nun beş ana stratejisinden biri olan "sürdürülebilir işlerde öncü olmak" misyonunun en somut örneklerinden olduğunu söyledi.

Sabancı, projenin Türkiye ekonomisi için önemli sektörlerden turizm ve enerji alanlarında bir rol model oluşturduğunu belirterek, "Yaratılan ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren SENTRUM modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin memleketimiz ve dünya için bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da turizmin gelişmesiyle çevre üzerinde baskının ve artan enerji kullanımı riskinin de oluştuğunu ifade ederek, ülke için ekonomik fayda sağlayabilecek bir yeşil turizm modeli geliştirmenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ise arz güvenliği ve iklim hedefleri bağlamında enerji dönüşümünün önemine dikkati çekerek, "Enerjisa Enerji olarak misyonumuzun büyüyen Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük etmek ve daha iyi bir gelecek için sorumluluk almak olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Zaimler, önemli bileşenlerinden biri enerji olan SENTRUM projesinde olduğu gibi "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"na hizmet edecek çözümleri tüm paydaşları da sürece katarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Toplantının ardından Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi bahçesindeki permakültür alanında ekim yapıldı.

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