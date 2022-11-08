Balıkesir'de "Aeneas Kültür Rotası Paneli" düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Kültür Rotaları kapsamında Türkiye’den başlayan ilk tescilli kültür rotası olan Aeneas Kültür Rotası konusunda Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ev sahipliğinde panel yapıldı.

BAÜN Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Köroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, panelist olarak yer alan Troya Kazısı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe “Troya Savaşı ve Aeneas”, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Tanrısever “Turizmin Çeşitlendirilmesinde Dünden Bugüne Kültür Rotaları”, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz “Aeneas Kültür Rotası ve Balıkesir”, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Müşterioğlu da “Kültürel Mirasın Turizmdeki Yeri” konusunda bilgiler verdi.

Panelde, Aeneas Kültür Rotası'nın Türkiye kıyılarında yer alan Troya Antik Kenti'nden başlayarak Antandros Antik Kenti'ne, buradan da çok uzun bir mesafe katederek İtalya'daki Latium Vetus kıyılarına uzandığı belirtildi. Türkiye ile Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Tunus olmak üzere 5 Akdeniz ülkesini birbirine bağlayan rotanın, UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen çok sayıda kırsal peyzajı, doğal ve arkeolojik alanı bir araya getiren arkeolojik bir güzergah olduğu da ifade edildi.



Panelistlerin ilgiyle dinlenen konuşmalarının ardından interaktif devam eden program, soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, panelin sonunda yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:



"2021 yılı öncesinde Edremit Belediyesi tarafından başvurusu yapılan kültür rotasının büyüklüğünü ve önemini gördük. Bunun sadece dar bir çerçevede yürüyemeyecek kadar büyük bir çalışma olduğunu ifade ettik. Çünkü bu rota Balıkesir'i, bölgeyi ve hatta Türkiye'yi ilgilendiriyor. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, Valiliğimizi, Çanakkale Valiliğimizi, Büyükşehir Belediyemizi, Balıkesir Üniversitemizi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzü sürece dahil ettik. Bu tür çalışmaların devamlılığı gerekiyor. Tescille eş zamanlı Edremit Belediyesi, Aeneas ile ilgili bir Avrupa Birliği projesi hazırladı. Bu proje Avrupa Birliği'nin yetkili organlarının kabulüne ulaştı ve proje gerçekleşti. Projenin uygulama takvimi 18 aydı ve 2022'nin haziran ayında bu çalışma sonuçlandı. Ancak Aeneas Kültür Rotası gibi uluslararası arenada temsil edilen tescil faaliyetlerinin izleme süreçleri var. Bazı kriterlere göre çalışmalarınızı yapıp rotanın sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamanız gerekiyor. Dahil olmamızın temelinde yatan asıl güçlü düşünceyle, Balıkesir olarak ve Türkiye olarak rotaya en güçlü desteği sağlamış olduk."

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