Balıkesir'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ve Bandırma ilçelerinde düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucu iki ilçede operasyonlar gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 30 sikke, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma tarihi eser niteliğinde 20 obje, 590 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 60 adet uyuşturucu paketleme poşeti, 3 adet ölçek ve 8 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.