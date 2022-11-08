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"Güney Marmara İlleri Bölgesel ASKOM Toplantısı" Ayvalık'ta yapıldı

AA

"Güney Marmara İlleri Bölgesel ASKOM Toplantısı" Ayvalık'ta yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Güney Marmara İlleri Bölgesel Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde İçişleri Bakanlığına ait Sarımsaklı Vilayetler Hizmet Evi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllara bakıldığında Balıkesir’de acil sağlık hizmetleri alanında adeta bir devrim yaşandığını söyledi

Ambulans sayıları, yeni istasyonların açılması, sağlık personelinin hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi bakımından insanların, toplumun beklentilerine çok daha büyük ölçekte cevap verebilecek nitelikte yükseliş olduğunu belirten Şıldak, şöyle devam etti:

"Bu durum çok memnuniyet vericidir. Devletin de belki en çok güçlü olduğunu gösteren göstergelerden biri bu olsa gerek. Biri acil müdahaleler, diğeri de afet ve acil durumlardaki müdahaleler. Her iki alanda da hakikaten Türkiye'miz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, bakanlığımızın uyguladığı politikalar ve aldığı tedbirler, yeniliklerle bu alanlara dokundu. Baktığımız zaman afet yönetiminde bir AFAD Başkanlığı oluştu. Bu oluşum, önce Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapılandı. Sonra da İçişleri Bakanlığı bünyesine taşıdılar. Şu anda alanında tamamen uzmanlardan oluşan ve çok hızlı müdahale yapabilen, il ve ülke çapında organizasyon kabiliyeti çok yüksek bir teşkilatla ülkemiz tanışmış oldu."

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Güneri ise Çanakkale ile Balıkesir arasında bir helikopterin konuşlandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanlığında yakın zamanda toplantı yaptıklarını hatırlatarak, "Bununla ilgili birkaç çalışma başlattık. Bölgenin bu konuda bir sıkıntısının olduğu aşikar. Bu konuda burada yapacağımız toplantıda alınacak kararları biz de merkeze götüreceğiz." dedi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, yakın zamanda bölgede Edremit ilçesinde yeni bir devlet hastanesinin açılacağını, bu hastanede Kalp Merkezi, İnme Merkezi, Yenidoğan Yoğun Bakım Merkezinin bulunacağını bildirdi.

Çanakkale ile Balıkesir arasında konuşlandırılması planlanan gece uçuşları da yapabilecek helikopterin hayat kurtarıcı olacağını vurgulayan Keskin, "Balıkesir genelinde bizim mesafelerimiz kısa değil. İstanbul'da sağlık botları 15-20 dakikada vakalara ulaşabilirken, Çanakkale ile Gökçeada arasındaki ulaşım mesafesi 70-80 mil oluyor. Bu da 45-50 dakikayı buluyor. Bu anlamda, Bursa-Çanakkale-Balıkesir arasında bir helikopter konuşlandırılması çok önemli. Çünkü ilimizin yaz nüfusu 3 milyonu aşmaktadır. Dolayısıyla bu bölgede söz konusu helikopterin günde 2-3 defa havalanabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölgesel il sunumu, Balıkesir Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Arif Kadri Balcı tarafından yapıldı.

Toplantıya, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, İl Sağlık Müdürlüklerinin yöneticileri ve hastane başhekimleri katıldı.

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