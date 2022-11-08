Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezi, Ayvalık ve Havran ilçelerinde yaptıkları operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 489,54 gram sentetik uyuşturucu, 9 kilo 408 gram esrar, 32 adet sentetik ecza hap, bir hassas terazi, 5 tabanca ve 4 şarjör, bir tüfek, 11 fişek, 11 iz fişeği, 16,2 litre kaçak ve sahte alkol, bir payp aparat ele geçirildi.



Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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