Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Ayvalık açıklarında, iki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 kişi, Sahil Güvenlik "KB-4510" ve "KB-4305" botu tarafından Cunda Adası'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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