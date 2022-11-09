Edremit'te sahipsiz hayvanlar için bakım ve tedavi merkezi inşa edildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinde sahipsiz hayvanlarının bakımı ve tedavisi için merkez inşa edildi.

Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde faaliyete geçecek tam donanımlı “Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi”nin bölgedeki sahipsiz hayvanlar için acil müdahale üssü olması hedefleniyor.

Merkez, bakım ve tedavinin yanı sıra uzman veteriner hekimler tarafından birçok komplike operasyonun yapılabileceği bir altyapıya sahip olacak.



Muayenehane, bakım odası ve ameliyathaneden oluşacak Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde, yaralanan sahipsiz hayvanlara anında müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat acil müdahale aracı da bulundurulacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 30 gün gibi kısa bir süre içinde Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezini hazır bir duruma getirdik.” ifadesini kullandı.





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