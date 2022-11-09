"Okutan Balıkesir Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında "Okutan Balıkesir Projesi"ne dair iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve eğitim alma imkanı sınırlı gençlerin önünü açmak amacıyla TEV ile önemli bir projeye imza attı.



Balıkesir sınırları içinde ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine burs desteğinin sağlanacağı projenin protokolü, törenle imzalandı.



Başkanlık makamında gerçekleşen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, Balıkesir Şube Yürütme Kurulu Başkanı Jale Bayraktar, Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Canan Sülün, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve TEV Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

"Okutan Balıkesir Projesi" ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve TEV işbirliğinde Balıkesirli apartman sakinleri, semtte ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim desteği verecek. Projeye katılmak isteyen apartman sakinleri için Türk Eğitim Vakfında ilgili apartman adına burs fonu oluşturulacak. Burs fonunda biriken destekler, vakıf tarafından öğrencilere burs olarak aktarılacak.

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