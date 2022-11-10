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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Bandırma Füze Kulübü" özel gösterimi Balıkesir'de yapıldı

AA

"Bandırma Füze Kulübü" özel gösterimi Balıkesir'de yapıldı

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını beyaz perdeye taşıyan TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filminin özel gösterimi Bandırma'da gerçekleşti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, Filmin Yönetmeni Ömer Faruk Sorak, oyuncular Alina Boz, Atay Yıldız, Deniz Can Aktaş ve Tolga Canbeyli'nin katılımı ile gerçekleştirilen özel gösterimde oyuncular ve öğrenciler filmi birlikte izledi.

Gösterimin ardından açıklamalarda bulunan Keleş, Bandırma'nın medarıiftiharı gençlerinin hikayesinin anlatıldığı filmin gençler ile buluşturulmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

Keleş, "Bu filmin bugünün Türkiye'si gençlerine umut olması açısından da dünden bugüne artık yeni bir Türkiye'yi ve umutlarını, hayallerini fezayı daha yakın gören gençlerimizi gördüğümüz güzel günleri yaşıyoruz. Onun için de bugüne kadar bütün bu çalışmalarda da tarihimizde emeği geçen herkesi saygı ve hürmetle anıyoruz." dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir ise Bandırma'da başlayan hikayenin tüm gençlerin seyredebileceği güzel bir filme dönüştüğünü aktardı.

Yönetmen Ömer Faruk Sorak da, Bandırma'da, hikayenin başladığı yerde filmi paylaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade ederek, "Benim bu filmi yapmış bir yönetmen olarak en büyük dileğim bütün gençlerimize ilham olur. 'Otur oturduğun yerde icat çıkartma' başlığı ile çıkarttığımız bu filmde kendi gelecekleri ile ilgili kararları en doğru şekilde vermeleri noktasında fitil olmuştur." dedi.

Oyuncu Deniz Can Aktaş, Alina Boz da kısa birer konuşma yaptı.

Program, söyleşilerle devam etti.

Buradaki etkinliğin ardından ilçede bulunan bir alışveriş merkezinin sinema salonlarında film gösterime girdi. Filmi izlemeye gelen seyirciler ile bir araya gelen oyuncular, salonları gezerek bir süre izleyicilerle sohbet etti.

Alina Boz, burada gazetecilere, filmde Artuğ Sayıner'in eşini canlandırdığını belirterek, "Artuğ Sayıner'in eşi ile çekimler sırasında bir araya gelmiştik. Bu süre içerisinde Artuğ Sayıner'i kaybettik. Kızının gözlerindeki o parlaklığı gördüğümüzde bizler de çok mutlu olduk. Kızı bizleri gördüğünde gözlerinin dolduğu ve bu hikayeyi canlandırmamızdan dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor. Aslında bu bile bizler için çok önemli." diye konuştu.

Oyuncu Deniz Can Aktaş ise filmde mottonun 'Başımıza icat çıkartma" olduğunu ifade ederek, "Bu motto aslında Türkiye'de birçok insanda karşılığı olan bir motto. Maalesef hepimiz bunlarla karşılaşıyoruz. Çocukluğumuzdan lise çağına, meslek seçmeye başladığımız andan itibaren hepimizin karşılaştığı bir durum. Ancak insanlar bana göre ilk olarak bu motto üzerinden empati kurmaya başlıyorlar. Filmde bunun üzerine yürüdük ve bu tür engellerle karşılaşan insanları anlattık." dedi.

Filmde okul müdürünü canlandıran oyuncu Bahtiyar Engin de "Başımıza icat çıkartma" diyenin kendisi olduğunu ancak artık günümüzde gençlerin "başımıza icat çıkartmaları" gerektiğine inandığını söyledi.

Konuşmasında gençlere tavsiyede bulunan Engin, "Lütfen iyi insan öğeleri taşımak, topluma ve geleceğe faydalı olmak kaydıyla, lütfen icat çıkartın." ifadelerini kullandı.

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