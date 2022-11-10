Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Manyas Anadolu Lisesinin hazırladığı program için Anadolu Lisesi Konferans Salonu'na geçildi.

Programda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Başaran'ın konuşmasının ardından Atatürk'ün hayatını konu alan gölge gösterisi sunuldu.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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