Karesi Atatürk Evi'ni bir yılda 73 bin kişi ziyaret etti

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Karesi Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak yaptırılıp geçen yıl 10 Kasım'da açılan Karesi Atatürk Evi'ni bir senede 73 bin kişi ziyaret etti.



Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Karesi Atatürk Evi’nde anaokulu öğrencilerinin katılımıyla anma töreni düzenlendi.



Gün boyunca ziyaret edenlere ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı "Nutuk" adlı eseri hediye edildi.



Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yaptığı açıklamada, Atatürk Evi'nin ilçeye kazandırılmasının pek çok açıdan önemli olduğunu belirtti.



Bu evin geçmiş kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasında bir bağ oluşturması açısından önemine değinen Orkan, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşullarına ve Atatürk'ün mücadelesine duyulan ilgi bizi mutlu etti. Karesi Atatürk Evi’ni kurulduğu günden bu yana yani bir yılda ziyaret eden kişi sayısı 70 bini geçti. İnanıyoruz ki Karesi Atatürk Evi yaşayan, canlı bir mekan olacaktır. Dilerim Karesi Atatürk Evi sayesinde Balıkesir'imize ve Karesi'mize değer katmayı başarmış olduk ve vatandaşlarımızın teveccühüne nail oluruz."



Karesi Atatürk Evi’nin bahçesi, öğrencilerin etkinlik ve törenleri için tasarlanarak hazırlandı. Binada, Atatürk ve Milli Mücadele ve Devrimleri, Atatürk'ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk'ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuva-yi Milliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası gibi bölümler bulunuyor.



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