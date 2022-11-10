Balıkesir Ticaret Odasında yeni yönetim kurulu belli oldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Ticaret Odası’nın 4 Kasım’da yapılan meslek komitesi ve meclis seçimlerinin ardından yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu seçimleri de gerçekleştirildi.

Balıkesir Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerince Altıeylül İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimler sonunda 2022-2026 döneminde görev alacak Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu oluşturuldu.

Ticaret Odası Meclisi üyeleri arasında yapılan seçimler sonunda Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına, Okan Telaşeli ise Meclis Başkanlığına yeniden seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kula, "Balıkesir Ticaret Odası ailesi olarak pandemi şartlarına rağmen aralıksız çalınmalarımıza devam ettik. Balıkesir’deki tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlik ve beraberlik içinde üyelerimize hizmet etme anlayışı içinde olduk. Bundan sonra ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rahmi Kula başkanlığındaki yönetim kurulunda Emrah Bilcanlı, Ender Akça, Metin Baykan, Faruk Demiraslan, Şeyma Yarış Kıran, Erdem Özer, Volkan Altınöz, Cem Ovacık, Orçun Eğinlioğlu ve Onur Ortaköylü yer aldı.

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