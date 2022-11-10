Altıeylül Belediyesinden jeotermal kaynaklı tarıma destek

BALIKESİR (AA) - Altıeylül Belediyesi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) arasında jeotermal kaynakların tespiti ve topraksız sera üretiminde kullanılmasını kapsayan destek sözleşmesi imzalandı.



Protokol, örtü altı tarım üreticileri, sağlık, turizm, enerji gibi sektörlerdeki yatırımcılar, TR22 Bölgesi'nde çiftçilikle uğraşan, yatırımlarını büyütmek isteyen ve üretim yapmak isteyen kişileri kapsıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, verilen desteğin Altıeylül’deki tarımsal üretim ve turizm bakımından çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Balıkesir’imiz Türkiye’yi doyuran şehir, Balıkesir’i doyuran ilçe ise Altıeylül. Altıeylül, ilimizdeki en önemli tarım merkezlerinden biri. 81 kırsal mahallemizde yapılan tarımsal üretim şu anda Balıkesir’imiz için çok önemli. Dolayısıyla bizler de vatandaşlarımıza tarımsal üretim konusunda her zaman destek olmak istiyoruz. Bugün de burada bu doğrultuda önemli bir adım atıyor ve jeotermal kaynakların araştırılması, tarımsal üretimde, sağlıkta ve turizmde kullanılması için çalışma başlatıyoruz. Bu önemli sözleşmenin ilçemize, çiftçilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”



GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç ise bölgede çok fazla jeotermal kaynağın olduğunu bildiklerine değinerek, "Bu kaynakların araştırılması, çıkarılması ve gerek tarıma gerekse turizme kazandırılması için Altıeylül Belediyemiz ile çok önemli bir işbirliğine imza attık. Bu konuda Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı’ya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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