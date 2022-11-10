Balıkesir'de bir kadın eski eşi tarafından tüfekle ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülay A, Temaşalık Mahallesi 99. Sokak'ta boşandığı eşi O.K. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. aracından aldığı tüfekle Gülay A'ya ateş etti.

Başından ağır yaralanan Gülay A. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Gülay A. buradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.