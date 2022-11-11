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Yetiştirdikleri ana arıları dağıtarak bal üretimini artırdılar

AA

Yetiştirdikleri ana arıları dağıtarak bal üretimini artırdılar

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi, arıcılara kovan, arı yemi, ana (kraliçe) arı, propolis tuzağı gibi ihtiyaçları için desteklerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesince Karesi ilçesine bağlı kırsal Kabakdere Mahallesi'nde 2 yıl önce kurulan merkez, Türkiye'nin bal üretiminde ilk sıralarda yer alan kentteki üreticilere destek olmak amacıyla 2021'de 4 bin, bu sene ise şu ana kadar 9 bin ana arı yetiştirerek ücretsiz dağıtımını yaptı.

Ana arı üretimiyle zaman kaybetmeyen ve sezona erken giren arıcılar hem daha fazla hem de daha kaliteli bal elde etmeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, AA muhabirine, Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezinin 50 dönüm arazide sezonda 1200 kovanla hizmet verdiğini söyledi.

Akça, üreticilere ana arı yanında kovan, arı yemi, propolis tuzağı gibi konularda destek sağladıklarını dile getirdi.

İl genelinde 176 bin kovan bulunduğunu belirten Akça, 2 bin 300 ton seviyesinde olan bal üretiminin özellikle ana arı desteğiyle 3 bin tonlara ulaştığını anlattı.

Son 2 yıldır Balıkesir'in bal üretiminde yüzde 25 artış olduğunu aktaran Akça, şöyle devam etti:

"Buradaki öncelikli hedefimiz ana arı üretmek. Çiftçilerimize ana arı sezonunda arı verip sezona daha erken girmelerini ve daha başarılı olmalarını sağlıyoruz. Geçen sene 4 bin ana arı dağıttık. Bu sene 9 bin ana arı dağıttık. Giderek hedefimizi de artırıyoruz. Geçen sene 2 bin arı kovanı dağıtmıştık, bu sene 3 bin kovan dağıttık. Bunlar yetmez, devamlılığı, sürekliliği sağlayalım dedik ve fondon kek makinesi aldık. Fondon kek makinesini Arıcılar Birliğimizle işletip arı yetiştiricilerimize kovan başı 2 kilogram olmak üzere bu sene yüzde 50 hibeli fondon kek üretimi de yapacağız. Yani burada yaptığımız iş entegre şeklinde ana arısından, kovanından, arı yeminden, fondon kekinden tarla arılarının konaklama yerlerinin düzeltilmesine kadar birçok konuda arıcılarımıza desteğimiz var ve bu desteklerimiz inşallah artarak devam edecek."

- "Sezonda yaklaşık 2 ton civarında bal alabiliyoruz"

Serkan Akça, bu yıl yaptıkları çalışmalarla Balıkesir'deki arı üreticilerine 3 milyon lira civarında destek sağladıklarını bildirdi.

Coğrafi konumu dolayısıyla zengin bir floraya sahip Balıkesir'de bal çeşitliliğinin fazla olduğuna dikkati çeken Akça, "Batı Anadolu arı ırkımız var. Buralara uyumlu bir ırk, biz onu üretiyoruz. Yetiştiricilerden aldığımız sonuçlarda memnuniyet ortaya çıkıyor. Bal üretimimiz de oluyor. Sezonda yaklaşık 2 ton civarında bal alabiliyoruz. Lavanta, çiçek, ıhlamur, bir de çam balı var." diye konuştu.

Sözleşmeli üretime geçtikleri bilgisini veren Akça, üreticiden analizli balları alıp kendi markalarıyla piyasaya sunmaya başladıklarını belirtti.

Kaliteye önem verdiklerini anlatan Akça, "Doğal balın katma değeri yüksek olur. O yüzden Balıkesir balını tüm Türkiye ve dünyaya tanıtacağız. Hatta yakın zamanda İngiltere'de bal yarışmasına katılacağız. Balımıza güveniyoruz. Ödül alırsak tanınırlığımız ve katma değerimiz artacak." dedi.

Akça, Edremit ilçesi Dereli Mahallesi'nde geçen yıl arıcıların kullanımına sunulan bal ormanının 2 bin dönüm alanda giriş ve çıkış noktalarıyla hizmet verdiğini aktardı.

Bu bölgede "bal yolu" oluşturacaklarını dile getiren Akça, "Bal yolu etrafına ballı tıbbi aromatik bitkilerden güzel bir görsel yapacağız. Yürüyüş yoluna kovan koymayacağız, sadece ballı bitkilere arı gelip gidecek. Bal ormanı içine bir 'bal kafe' koyacağız. Devamında da apiterapi merkezi oluşturup güzel bir rota çizmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi görevlilerinden Hakan Eser ise ana arının üretim süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"İlk önce erkek arılarımızı yetiştiriyoruz. Arkasından başlatıcı kovanda ana arımızı yetiştiriyoruz. Analı kovandan larva transferi yaparak bitirici kovanlara geçiriyoruz. Doğru besleme ve doğru yetiştirme taktikleri ile yetiştirip üreticilerimize sunmaya çalışıyoruz. Üreticilerimize ana arılarımızı 14'üncü günde teslim ediyoruz. 2 gün sonra ana arılar çıkıyor, 10 gün sonra çiftleşip yumurtaya başlamış oluyor. Bu sayede üreticilerimiz hem günden kazanmış oluyor hem de kaliteli bir ırka erişmiş oluyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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