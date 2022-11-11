Bandırma’da Milli Ağaçlandırma Günü’nde 15 bin fidan toprakla buluşturuldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla “Geleceğe Nefes 11 Milyon Ağaç Projesi” kapsamında iki ayrı alana 15 bin fidan dikildi.

İlçe Orman İşletmesi tarafından düzenlenen alandaki etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Dutliman bölgesinde ağaçlandırma faaliyetinde bulunacaklarını söyledi.



Aksakal, "Bütün öğrencilerimize, çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük eserlerden biri de tabii ki ormanlarımız. Ağaçlandırmayı zenginleştirmek, ormanlarımızı kurmak adına gerekse geliştirmek adına her türlü faaliyetleri yürütmekle yükümlüyüz.” dedi.

Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek de toplam 156,4 hektar sahada çalışmaların tamamlandığını bildirerek, “40 bin fıstık çamı, 5 bin selvi olmak üzere toplamda 45 bin fidanı toprakla buluşturacağız.” diye konuştu.

Bu alanda fıstık çamı ve selvi fidanları toprakla buluşturuldu. Çalışmalar kapsamında Dutliman mevkisindeki 5 dönüm alana da gönüllü denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından “Adalet Ormanı” oluşturuldu.

Etkinliğe, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Başsavcı Cüneyt Demirdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Özcan Deniz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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