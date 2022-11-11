Ayvalık'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen, Tarım ve Orman Bakanlığınca 4 yıldan bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü "Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı çerçevesinde, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Ayvalık Orman Şefliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Erhan Tutar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşların ve siyasi partilerin temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla Küçükköy Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirildi.

Defne, zakkum, fıstık çamı ve selvi fidanlarının toprakla buluştuğu etkinlik, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem'in nezaretinde yapıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Türkiye genelindeki ağaçlandırma seferberliğinin bir parçası olarak sivil toplum kuruluşlarını, meslek odaları ve öğrencilerinin de katkılarıyla düzenlendikleri etkinliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün gerçekten güzel bir havada organize edilen bu etkinlik, ağaç seferberliğine uygun heyecan ve coşkuyu da beraberinde getirdi. Ben bu duygularla diktiğimiz her ağacın geleceğe nefes olmasını diliyorum." dedi.



Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca da ağaçlandırma etkinliğinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirerek, "Geleceğe nefes olabilmesi amacıyla bir ağaç fidanını toprakla buluşturduk. Şansımıza da hava çok güzel. İnşallah bu diktiğimiz ağaçlar, yağacak bereketli yağmurların yanı sıra bizlerin de kattığı sevgiyle büyür. Biz de bu ağaçların gölgesinde çay içebilmenin mutluluğunu yaşarız." temennisinde bulundu.

Törenin ardından Ayvalık Orman Şefliği tarafından ilçenin birçok noktasında yaklaşık 500 fidanın daha toprakla buluşturulduğu bildirildi.



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