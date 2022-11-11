TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı Balıkesir'de başladı

BALIKESİR (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Balıkesir'de başladı.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonundaki toplantının açılışında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, değerlendirme toplantılarının genç bilim insanları için önem taşıdığını söyledi.

Şeker, GEBİP'in ülkenin bilimsel arenada ortaya koyduğu rekabete yeni nitelikli insan gücü sağlamak konusunda bir destek programı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreç uluslararası bir rekabet. Uluslararası arenada da bu anlamda söz getiren, ses getiren ciddi çalışmalara arkadaşlarımız imza atıyor. Uluslararası alanda başımızın dik olması bizlerin gayretine, çabasına bağlı. 'Milli teknoloji hamlesi' diye tanımlamış olduğumuz bağımsızlığımızı, en temel bir ekonomik güçle beraber ayakta durmamızı sağlayacak olan bilimsel çabalarımızın bol ve bereketli olmasını diliyorum."

Şeker, TÜBA-TÜBİTAK 2022 Ödülleri'nin 28 Aralık'ta düzenlenecek törenle verileceğini sözlerine ekledi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ülkeleri kalkındıran, geliştiren, gelişmesini sürekli kılan en önemli unsurun bilim olduğunu vurguladı.

Bilime yatırım yapanın gelecekte söz sahibi olacağını anlatan Şıldak, "TÜBA, TÜBİTAK ile birlikte ülkemizin medarı iftiharı olan, bu alanda özerk yapısıyla bilime, ilime, irfana destek veren, yol gösterici bir pozisyonda bulunuyor. Elbette ki üniversitelerimiz pek çok kıymetli çalışmaya öncelik ediyorlar, liderlik ediyorlar ama üniversiteler üzerinde daha farklı bir yapılanmayla, daha özgün bir çalışma ortamıyla bunu birleştirici bir pozisyonda ön ayak olarak ifade edebilmek, ortaya koyabilmek ayrı bir güçtür, zenginliktir ülkemiz adına." diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da TÜBA'nın yıllık değerlendirme toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Oktay Kaynak, "21. Yüzyılda Bilim, Teknoloji ve Endüstri" konulu konferans verdi.

TÜBA'nın toplantısı 13 Kasım Pazar günü sona erecek.

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