Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, komutanlığa bağlı ekipler, Ege Denizi'nde Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen "KB-4305" sahil güvenlik botu ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Bu kişilere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.